Oerrr: wolven op de Veluwe

RHEDEN – Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen op zondag 3 april met de gids mee om kennis te maken met de stoere jager, de wolf. De kosten voor deelname aan deze activiteit zijn 4,20 euro voor kinderen van Oerrr en leden van Natuurmonumenten en 6 euro voor niet-leden. Dit is een gezinsactiviteit. Ouders én kinderen kopen een kaartje. De start is om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten