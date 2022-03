Nog plek in Brein Beweeggroep

EERBEEK – Er zijn nog plekken vrij in de Brein Beweeggroep Eerbeek. Deze groep is een samenwerking tussen het geheugensteunpunt en Fysio Eerbeek & Loenen, speciaal ontwikkeld en bestemd voor thuiswonende inwoners van de gemeente Brummen, die last hebben van toenemende vergeetachtigheid of waar (onlangs) een diagnose dementie is gesteld. Deelnemers kunnen hun hart luchten onder gelijkgestemden, delen wat hen allemaal overkomt en waar zij tegenaan lopen en ze krijgen handvatten om zich te richten op wat nog wel kan en hoe zij in beweging kunnen blijven. Beweging is van positieve invloed op het brein en dus erg belangrijk als geheugenproblematiek aan de orde is.

Mensen met toenemende vergeetachtigheid, geheugenproblematiek of dementie kunnen zich aanmelden bij Wendie Derks, coördinator Geheugensteunpunt Brummen en Eerbeek, via tel. 06-28457299 of brummen@hetgeheugensteunpunt.nl. Er is om de week een bijeenkomst. De start is woensdag 6 april, van 10.30 tot 12.00 uur. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon per bijeenkomst.