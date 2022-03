Nieuwe voorzitter voor Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Willem Fontein (links op de foto) is de nieuwe bestuursvoorzitter van Dorpshuis Rheden. Hij heeft deze functie overgenomen van Jan Twilhaar, die sinds het afscheid van Luuk Kuiper het voorzitterschap ruim een jaar heeft waargenomen.

Willem woont sinds vier jaar in Rheden en heeft het hier erg naar zijn zin. Om deel te gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap, was Willem al coördinator van het Repair Café. “Het dorpshuis is een belangrijk goed en wordt gerund door een fijne groep enthousiaste mensen. Erg leuk daar nu deel van te zijn en mee te werken aan een fijn dorpshuis, dat ruimte biedt aan heel veel activiteiten”, aldus Willem Fontein.