Nieuwe tentoonstelling in Nieuwe Ruimte

VELP – Van 6 tot en met 27 maart presenteert Nieuwe Ruimte in Velp, het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden, een nieuwe tentoonstelling in haar locatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Deze keer is Marly Kruytzer de kunstenaar van de maand. Op haar beurt nodigde zij Eugéne Terwindt en vGtO, dat staat voor Terry van Gurp en René Oudenhoven, uit als mede-exposanten.

Marly Kruytzer ontwerpt sieraden en gebruikt textiele technieken gecombineerd met zilver- en koperdraad. Een techniek waarin zij pionier is. Haar inspiratie haalt ze veelal uit de kostuum- en kunstgeschiedenis, maar ook uit het alledaagse leven. Kruytzer: “Het menselijk lichaam is een prachtige sculptuur die ik met monumentale sieraden transformeer tot een wandelend kunstwerk.” Vaak zijn het omvangrijke sieraden die je niet zomaar elke dag om je lijf hangt. Maar als je ze niet draagt, zijn het beeldschone sculpturen. Niet voor niets hebben diverse musea werk van haar aangekocht.

Eugéne Terwindt werd bekend door zijn kunstwerken in de openbare ruimte, onder andere die in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, bij het Waterzuiveringscomplex in Enkhuizen en zijn ontwerp voor het centrumplein de Overtuin in Velp. Diezelfde belangstelling voor natuurlijke en door mensen gemaakte landschappen werkt hij uit in zijn schilderijen, aquarellen en tekeningen. Ze ontstaan vaak in series zoals steengroeven, ruïnes, bruggen en dergelijke. Terwindt exposeert vier werken die hij maakte tussen 2000 en 2020. Weliswaar ieder met een ander uiterlijk, maar met inhoudelijk een sterke samenhang.

vGtO is een samenwerkingsverband van twee kunstenaars met als motto: It’s al too beautiful.

De expositie wordt op zondag 6 maart geopend om 15.00 uur in het kerkje aan de Dr. Fabiusstraat 12 in Velp. De expositie is elke zondag te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.