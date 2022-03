Nieuwe tassen voor G-Team SC Rheden

RHEDEN – De spelers van het G-team van SC Rheden zijn verrast met mooie sporttassen, die zij kregen van sponsor Rob Neijenhuis. De leiders van het team hadden nog een extra verrassing in petto en zo kreeg iedere speler een label met zijn eigen naam, zodat ze de tassen uit elkaar kunnen houden.

“Hank, de keeper van het G-Team, stond enkele weken geleden in mijn schoenmakerij”, vertelt Rob Neijenhuis. “Of ik niet wat met met sponsoring voor het G-Team wilde doen. Een vetpot is de schoenmakerij niet, maar voor het G-Team wilde ik graag een uitzondering maken.” Zo heeft het G-Team nu puike tassen, waar Rob zelf zijn logo op heeft gestikt. Hopelijk hebben de jongens er nog lang plezier van.

Op de presentatie kwam Rob bestuurslid commerciële zaken Marc van Heerde tegen. Hij vroeg aan Rob wat de schoenmaker zoal voor de voetballers kan betekenen. Toevallig had Rob net twee paar voetbalschoenen gerepareerd voor SC Rheden spelers. Door het kunstgras komen de neuzen van de hedendaagse voetbalschoenen snel los. Rob kan deze plakken en daarna doornaaien voor extra stevigheid.