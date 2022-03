Nieuwe sterie Lift je leven in Brummen en Eerbeek

BRUMMEN – Begin april kan iedereen die wil werken aan een duurzame leefstijl en in de gemeente Brummen woont meedoen aan het programma Lift je Leven. Er worden twee series bijeenkomsten gehouden startend op vrijdagochtend 1 april in Brummen en vrijdagmiddag 8 april in Eerbeek.

Het Lift je Leven Programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten, waarbij de deelnemers hun leefgewoontes bekijken en besluiten welke doelen ze willen stellen om hun leven aangenamer te maken en samen te werken aan een duurzame leefstijl. Dit op het gebied van goed omgaan met gezondheid, met geld en met groen. Hoe blijf je gezond of word je gezonder, zowel lichamelijk als geestelijk, waar geef je je geld aan uit, waarop kun je bezuinigen, hoe kun je zoveel mogelijk doen met je geld, en hoe kun je besparen op energie, hoe zorg je voor een betere wereld, het wereldklimaat? Een werkboek vormt de basis, daarnaast zijn de tips en ervaringen van de mensen die meedoen van veel waarde.

Op vrijdag 1 april om 9.30 uur start de groep in Brummen, onder leiding van Sonja Leemkuil en Carry Nijland. Op vrijdag 8 april is de eerste bijeenkomst in Eerbeek, om 14.00 uur, onder leiding van Marita Klein. Lift je Leven is een programma van St. Lift, dat op diverse plekken in het land wordt gehouden en waar mensen van alle leeftijden aan mee doen. Voor jongeren en ouderen, die bewuster gaan leven en daardoor aan het eind van de maand wat geld over willen houden, gezonder willen leven of beter willen zorgen voor het groen en zorg hebben voor het klimaat is samen praten over deze onderwerpen werken aan een betere toekomst. Het Programma is gratis en mogelijk gemaakt door toekenning van de Innovatiesubsidie van de gemeente Brummen aan Stichting Onze Droom. Neem voor aanmelding en informatie contact op met Sonja Leemkuil, tel. 06-10658315 of Marita Klein, tel. 06-13576825.