Nieuwe serie mantelzorgcafés van start

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – MVT, de stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp in de gemeenten Rheden en Rozendaal, organiseert ook dit jaar weer een serie van twaalf mantelzorgcafés, in samenwerking met Attent en Innoforte. Deze bijeenkomsten bieden mantelzorgers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, er is ruimte voor ontspanning en er wordt handige informatie gegeven.

De verschillende thema’s van de bijeenkomsten worden gekozen op basis van de behoefte van de mantelzorgers. Dit jaar wordt er onder andere informatie gegeven over de geriater, het persoonsgebonden budget (PGB), vergeetachtigheid of dementie, de weg kennen in het land van de zorg, bewegen en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De mantelzorgcafés zijn wisselend op een ochtend, middag of avond op verschillende locaties, om mantelzorgers zoveel mogelijk in hun omgeving de gelegenheid te bieden het mantelzorgcafé te bezoeken. Het eerste mantelzorgcafé is op donderdag 17 maart, van 19.15 tot 21.30 uur in ‘t Prieel aan de Graaf Ottostraat 30d in Velp. Het thema is ‘De weg in zorgland’. Op maandag 28 maart is er tussen 13.30 en 16.30 uur een bijeenkomst in het bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden, waarbij NAH centraal staat. Op dinsdag 12 april is er tussen 10.00 en 11.30 uur een mantelzorgcafé in Intermezzo in Dieren. Een folder met het hele programma voor 2022 is op te vragen bij MVT en te vinden op www.mvtrheden.nl.

Aanmelden voor de mantelzorgcafés is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dit bij MVT, tel. 026-3707070, op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur of via info@mvtrheden.nl. Hier kan men ook terecht met vragen. Deelname aan het mantelzorgcafé is gratis. MVT kan eventueel ook helpen bij opvang voor de thuissituatie of vervoer.

MVT is ook beschikbaar voor mantelzorgers met vragen over hun situatie en de mogelijkheden van hulp en ondersteuning.

www.mvtrheden.nl