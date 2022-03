Nieuwe scoutinggroep Pegasus in Velp

VELP – Velp is een nieuwe scoutinggroep rijker. De groep Scouting Pegasus is op 27 oktober al formeel opgericht. Zaterdag 6 maart zijn de bestuurs-, kader- en jeugdleden geïnstalleerd in Zaal Odeon en nu kan de scouting dan ook echt van start. De groep heeft een aantal basiswaarden geformuleerd, zoals zelfredzaamheid, terug naar de natuur en maatschappelijke inzet. De initiatiefnemers zijn van plan er op uit te gaan en op verschillende plekken de helpende hand toe te steken.

Een vaste locatie heeft Pegasus nog niet, het bestuur hoopt dat Odeon dit wordt. Zodra de groep hier meer over weet, kan iedereen kennis komen maken met Pegasus en gaan zij actief op zoek naar leden. De groep bestaat nu uit 17 ervaren scoutingliefhebbers. Op de foto staan de bestuursleden, van links naar rechts voorzitter Eline de Beijer, penningmeester Kim Alberts, groepsbegeleider John de Beijer, voorzitter Didi Greefhorst-Smael en secretaris Ron Rietman.