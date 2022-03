Nieuwe Rhedense raad geïnstalleerd

GEM. RHEDEN – Woensdag 30 maart werd in het provinciehuis in Arnhem de nieuwe gemeenteraad van Rheden geïnstalleerd. De 27 raadsleden van 8 verschillende partijen hebben allemaal de eed of de belofte afgelegd. Tien van hen zijn al langer gemeenteraadslid. Dat betekent dat er 17 nieuwe gezichten plaatsnemen in de raad. Raadslid Thomas Eskes droeg de traditionele ficus, bestemd voor het jongste raadslid, over aan Jelte Kolkman. Eskes mocht de plant vier jaar in zijn bezit hebben, nu is Kolkman met zijn 18 jaar de jongste van het stel. De gemeenteraad komt in nieuwe samenstelling op dinsdag 26 april bijeen voor de eerste besluitvormende raadsvergadering.

Foto: Gemeente Rheden