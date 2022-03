Nieuwe Recreatiegids 2022 in de maak

REGIO – Het Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom en Regiobode zijn op dit moment druk bezig met de Recreatiegids 2022. Voor deze gratis toeristische gids kunnen wij nog streekfoto’s gebruiken. Rechtenvrije foto’s die een typische Veluwezoom-uitstraling hebben kunnen gemaild worden naar recreatiegids@regiobode.nl.

Ook recreatieve en toeristische ondernemers kunnen nog deelnemen aan de gids. Zij kunnen voor 145,20 euro per jaar lid worden van het platform en worden dan vermeld in de gids. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Peter Oversteegen van het Toeristisch Platform, VVV Rheden of Marijke Buter van Vakantiedorp de Jutberg. Op 8 maart kunnen ondernemers collega’s ontmoeten tijdens de jaarlijks leden ontmoetingsavond. Op deze avond wordt de tekst ook inhoudelijk gepresenteerd.