Nieuwe openingstijden Zilvermuseum Doesburg

DOESBURG – Vanaf 18 april, Tweede Paasdag, gaan de kerk en het Zilvermuseum in Doesburg weer open volgens het zomerschema. Dit jaar is aan dat schema ook de maandagmiddag toegevoegd. Kijk voor de volledige openingstijden op zilvermuseumdoesburg.nl. In zijn resultaten over 2021 meldt de Doesburgse Martinikerk dat het gestegen bezoekersaantal ten opzichte van het jaar daarvoor mede te danken is aan de opening van Zilvermuseum Doesburg. Het museum is volgens de exploitant van de kerk een aanwinst met unaniem positieve reacties.

Foto: Diana Immerzeel