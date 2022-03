Nieuwe Klarenbeekse dorpsvlag is een symbool van verbinding

KLARENBEEK – Klarenbeek, is een dorp dat van een feestje houdt, ondernemend, de handen uit de mouwen steekt en waar vele inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Het ontbrak alleen nog aan een symbool om die verbinding uit te dragen. Dat symbool gaat er nu komen, Klarenbeek krijgt namelijk een eigen dorpsvlag.

Het dorp Klarenbeek, met een kleine 3500 inwoners en met een gemeentegrens die dwars door het dorp loopt, heeft een relatief korte bestaansgeschiedenis. In het verleden was Klarenbeek een dorp waar de verzuiling duidelijk merkbaar was met twee kerken, scholen, muziek- en sportverenigingen. Inmiddels is het alweer heel wat jaren een dorp waar het sociale leven steeds meer een eenheid is en waar vele initiatieven worden ontplooid. Een tweetal enthousiaste Klarenbekers wil deze eenheid benadrukken door het uitbrengen van een vlag.

Het wordt een echte Klarenbeekse vlag, voor huidige en nieuwe inwoners van Klarenbeek en voor Klarenbeekse bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Om daarmee de saamhorigheid in het dorp nog meer te versterken en het aangezicht van het dorp verfraaien. Want na de sombere coronaperiode kan ook Klarenbeek wel wat kleur gebruiken.

Het ontwerp

In het ontwerp van de vlag komt een aantal zaken naar voren. Ten eerste is dat natuurlijk de letter K van Klarenbeek. Daarnaast komen de kleuren uit de logo’s van de gemeenten Apeldoorn en Voorst, waar Klarenbeek onder valt, erin terug. Het groen aan de linkerzijde is het groen uit het logo van de gemeente Apeldoorn. Het geel aan de rechterzijde is het geel uit het logo van de gemeente Voorst. Het blauw van de letter K is het blauw uit de vlag van de provincie Gelderland en toevallig ook de kleur blauw van de thuistenues van alle Klarenbeekse voetbal-, volleybal- en handbalteams. Daarnaast staat het blauw voor de beek die door Klarenbeek loopt en het groen voor het bos en de weilanden waardoor Klarenbeek ook gekenmerkt wordt.

De vlag komt er in verschillende uitvoeringen: een gevelvlag (geschikt voor een vlaggenstok van 2 meter), een hijsvlag (geschikt voor een vlaggenmast van 6 meter) en een wimpel (geschikt voor een vlaggenmast van 6 meter). De ontwerpen zijn te vinden op de website www.klarenbeker.nl.

Vlag uit

Uiteraard kan de vlag het hele jaar door opgehangen worden. Iedereen wordt actief opgeroepen dat in ieder geval met een aantal speciale gelegenheden te doen. Tijdens terugkerende Klarenbeekse activiteiten zoals de kermis, de Winterwandeling, Spulletjesdag, de Wiesneuzenkwis, de Klarenbeekse Vakantie Speelweek en dergelijke. Daarnaast ook tijdens jubilea, waarvan er dit jaar heel wat op stapel staan in Klarenbeek, zoals het 100-jarig bestaan van basisschool De Kopermolen, het 90-jarig bestaan van de sportclub en het 90-jarig jubileum van Oranjevereniging Klarenbeek.

Bestellen

De vlaggen zijn al massaal besteld, bij maar liefst één op de twee Klarenbeekse huishoudens hangt straks in ieder geval de vlag uit! Bestellen kan nog steeds via www.klarenbeker.nl of via het bestelformulier die bij Bike Totaal Wolters liggen. De bestelde vlaggen kunnen op zaterdag 9 april worden opgehaald bij Bike Totaal Wolters (Klarenbeekseweg 99 in Klarenbeek), maar kunnen ook thuis worden bezorgd.

De initiatiefnemers roepen iedereen op om op zaterdag 16 april allemaal de vlag voor de eerste keer uit te hangen. 16 april is namelijk de dag waarop Klarenbeek bevrijd is in de Tweede Wereldoorlog.