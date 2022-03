Nieuwe hoofdcoach voor KV Rivalen

DOESBURG – Peter Beenen wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 de nieuwe hoofdcoach van de Doesburgse korfbalvereniging Rivalen. Peter is geen onbekende voor KV Rivalen. Hij heeft al twee keer een succesvolle periode de leiding gehad over de selectie van de vereniging. Begin maart is de technische commissie in gesprek gegaan met Peter en daaruit kwam dat het goede gevoel vanuit beide partijen wederom duidelijk naar voren. “Peter is gedreven, heeft een duidelijk beeld bij het korfbalspelletje en kan dit aan de jeugdige selectie goed overbrengen. Daarnaast past met zijn persoonlijkheid erg goed bij de vereniging”, aldus de vereniging. Beide partijen zien vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.