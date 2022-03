Nieuwe gemeenteraad voor Brummen

GEM. BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel heeft woensdag 30 maart 17 raadsleden geïnstalleerd. Zij legden de eed of belofte af. Twee van hen deden dit online via een beeldscherm. De burgemeester drukte de nieuwe raadsleden op het hart vooral aandacht te schenken aan hun volksvertegenwoordigende rol. In heel Nederland, maar ook in Brummen, is het aantal mensen dat gebruik maakt van het stemrecht gedaald. “Dat is wel van wezenlijk belang voor onze democratie. U moet vooral de stem van het volk hier in deze raadszaal laten horen. En daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van het mogelijke gebrek aan vertrouwen in de politiek.”