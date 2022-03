Nieuwe expositie Kunst in de Hal

BRUMMEN – Er is een nieuwe expositie te zien in de hal van het gemeentehuis in Brummen. Tot en met eind maart kunnen bezoekers genieten van schilderijen van Ans van Breda en Annie Elissen en divers werk van Rob Kuulkers.

Ans van Breda schildert met heel veel plezier kinderen van over de hele wereld. “Het is fantastisch om ze met elke penseelstreek langzaam op het doek te zien verschijnen”, vertelt ze. Bij verkoop van een doek gaat de helft van de opbrengst naar een goed doel waarbij het welzijn van kinderen centraal staat. Zie ook www.ansvanbreda.exto.nl.

Vanuit zijn creativiteit heeft Rob Kuulkers sterk de behoefte om beelden en wat die met hem doen, vast te leggen in zijn werk. Dat doe hij in steen, met keramiek en fotografie. Hij maakt ook sieraden van steen, keramiek en epoxy. In zijn veelzijdigheid noemt hij zich ook wel een ‘creatieve ontdekkingsreiziger’. Meer over zijn werk is te vinden op www.kuulkers.nl.

De schoonheid van het alledaagse, met kleur en soms met veel fantasie weergeven op doek en objecten, blijft Annie Elissen al jaren inspireren. Bekend van haar koeien en kippen verrast zij menigeen met haar veelzijdigheid. Een stilleven blijft geen stilleven en op een theepot in een landschap vind je een stukje dorp terug. Daarnaast beschildert zij glas en porselein. Zie ook www.annie.elissen.com.