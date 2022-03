Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het nieuwe nummer van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal, is sinds vrijdag 4 maart verkrijgbaar. In deze editie staan onder andere artikelen over de Nationale Jeugdstorm in Velp, de Gazelle-fabriek in Dieren tijdens de Tweede Wereldoorlog, de munitie-opslag in de bossen bij De Steeg, dominee Broer de Jong in Ellecom en De Steeg, de bijzondere bewoners van het huis Kastanjelaan 15 in Velp, het Jaagpad langs de IJssel en de schippersschool in Dieren. Het blad is verkrijgbaar bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, de firma Elderman in Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en kapsalon De Oude Post in De Steeg.