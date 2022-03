Natuurlezing bij Reejes Praote

RHEDEN – Op uitnodiging van Reejes Proate vertoont Natuurfotograaf en -liefhebber Hans van Zummeren donderdag 17 maart zijn werk in het Dorpshuis van Rheden een selectie van zijn mooiste foto’s. Niet alleen vogels hebben zijn interesse, ook libellen, kevers en andere insecten legt hij vast op de gevoelige plaat. Over elk dier en de locatie is wel iets bijzonders te vertellen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. De kosten bedragen 3 euro, inclusief een kopje koffie.