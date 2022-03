Naaiatelier Kieskleurig naait vlaggenslingers voor Oekraïne

DOESBURG – Het naaiatelier voor anderstaligen Kieskleurig in Doesburg is gestart met het naaien van vlaggenslingers in de markante Oekraïense kleuren geel en blauw, als eerbetoon aan de Oekraïners die vechten voor hun vrijheid en eigen land. De vlaggenslingers zijn drie meter lang en zijn gemaakt van duurzame, hergebruikte materialen. Ze worden verkocht voor 10 euro per stuk. De opbrengst gaat naar Giro555. De vlaggenslingers zijn te bestellen via info@mooiduurzaamdoesburg.nl.

Inmiddels hebben de meeste politieke partijen ook het naaiatelier ontdekt en worden er onder andere kussens, hartjes en vlaggenslingers genaaid in de politieke campagnekleuren, Hiermee ondersteunen de politieke partijen het naaiatelier dat, ongesubsidieerd, naailessen biedt aan een 15-tal anderstaligen. Wie eens kennis wil maken met het naaiatelier als vrijwilliger of gewoon eens een kop thee of koffie wil komen drinken, is op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur welkom in het gebouw van Kindervreugd aan de Marijkelaan 1 in Doesburg. Op 16 maart is er geen naaiatelier vanwege de verkiezingen.