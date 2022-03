Na 65 jaar heeft het echtpaar Derksen het nog steeds heel gezellig

EERBEEK – Al zijn ze dan 65 jaar getrouwd, ze is nog steeds zijn prinses. Joke en Bertus Derksen-Brugman uit Eerbeek vierden woensdag 9 maart hun briljanten huwelijk en zijn nog steeds gek op elkaar. Vrijdag vierden ze feest in de Korenmolen, waar ook burgemeester Alex van Hedel en zijn vrouw Graziella langskwamen.

Bertus Derksen (bijna 89) werd geboren in het huis aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek waar hij nu nog steeds woont. Zijn vader bouwde het in 1923. Een dag voor hij in militaire dienst moest, bezocht hij met vrienden de Brummense kermis. Daar liep hij Joke Bruman (nu net 86) tegen het lijf. Er werden adressen uitgewisseld en elke keer als Bertus met verlof mocht, ging hij naar haar ouderlijk huis aan de Kampweg in Brummen om zijn Joke te zien.

Nadat de dienstplicht was vervuld, kwam het dan toch tot een huwelijk. Joke had tot dan in de huishouding gewerkt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, meneer De Geer. Hij was ook degene die op het paar op het gemeentehuis in Brummen in de echt verbond.

Na hun huwelijk ging het paar in Eerbeek wonen. Eerst nog samen met de ouders van Bertus, later zelfstandig. Joke zorgde voor hun twee kinderen, Bertus werkte met veel plezier bij De Zeeuw – later Pillopak. Hij werkte zich op van manusje van alles tot productieleider. Daarnaast was hij enthousiast lid van de personeelsvereniging. “Ik zat bij de toneelvereniging, bij de Pillopakblazers en deed altijd mee met feesten en partijen.” Maar liefst 52 jaar heeft Bertus zich in december opgedoft en was hij hulp-Sinterklaas. “Dat was prachtig om te doen. Ik heb zelfs mijn eigen kinderen op schoot gehad.” Joke hield zich dan bezig met het wassen en strijken van het kostuum van de Sint en de pietenpakken. “Dan was het de kunst de kinderen uit de keuken te houden. Ze hadden nooit iets door, tot Bertus een keer vergeten was andere schoenen aan te trekken”, lacht Joke.

De twee hebben samen altijd veel plezier. Ze genoten van hun caravan op de camping in Markelo, waar ze jarenlang elk weekend en elke vakantie naartoe gingen. Nu maken ze graag uitstapjes met de auto of de fiets. “Lekker even naar het veer in Brummen of ergens een terrasje pakken. We tuffen overal heen”, vertellen ze. “Laatst waren we maar zo ergens een weg ingeslagen en reden we ineens op een militair oefenterrein. Maar ook dat kwam goed.”

Toen ze 60 jaar getrouwd waren, hebben ze op het gemeentehuis opnieuw hun trouwgeloften uitgesproken. Dit 65-jarig jubileum viert het echtpaar Derksen met vrienden en familie bij de Korenmolen. En daarna is het heel simpel: door voor de 70 jaar. “We mopperen wel eens, maar ruzie hebben we nooit. We hebben ups en downs meegemaakt, maar het steeds hartstikke gezellig!”

Foto: Linda Peppelman