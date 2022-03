N338 tussen Angerlo en Bingerden afgesloten

ANGERLO – Provincie Gelderland start maandag 7 maart met werkzaamheden op de N338 (Rivierweg) tussen de rotonde N336 bij Giesbeek en de rotonde N317 bij Doesburg. Tot en met 18 maart is dit stuk weg niet te gebruiken door gemotoriseerd verkeer en geldt er een omleiding.

Provincie Gelderland gaat het asfalt vervangen op de rijbaan van de N338, fietspaden en rotonde met de N336. Daarnaast worden de inritten beter zichtbaar door de verharding te vervangen. Ook vindt onderhoud plaats aan duikers en bruggen, zoals werkzaamheden aan de fietstunnel Angerlo, het viaduct de Ganzepoelweg en het viaduct over de Oude IJssel.

Doesburg blijft bereikbaar voor het verkeer van en naar de A348 (vanuit Dieren) en de N317 (vanuit Doetinchem). Vanaf de N338 kan het verkeer via Angerlo naar Doesburg rijden. Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden van 17 en op 18 maart is de N338 afgesloten tussen de rotonde N336 en de rotonde N317. Doorgaand verkeer wordt omgeleid vanaf 7 maart via de N317, A348, A12 en N338 en visa versa.

Tijdens de werkzaamheden zijn de tracés waar gewerkt wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen langs het werk fietsen. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. De omleidingen worden met borden aangegeven. Weggebruikers worden geadviseerd deze omleidingsroutes te volgen om overlast op andere wegen te voorkomen.

www.gelderland.nl/n338

www.bereikbaargelderland.nl