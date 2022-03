Muziek voor kinderen

BRUMMEN – Het Harmonie Orkest Brummen wil kinderen graag kennis laten maken met verschillende instrumenten. Onder de titel Music4kids verzorgt het HOB voor een bescheiden prijs muzieklessen voor kinderen uit groep 4 tot en met 6. De kinderen maken muzikaal plezier tijdens 11 lessen op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de maanden april, mei en juni en doen mee aan een afsluitend optreden op maandag 4 juli. Meer informatie is verkrijgbaar via opleidingen@harmonieorkestbrummen.nl of tel. 06-51202434.