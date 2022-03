Motorrijder gewond bij aanrijding

DIEREN – Een motorrijder is zondagmiddag 20 maart rond 13.00 uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Ellecomsedijk tussen Dieren en Doesburg. De auto kwam vanuit Dieren en reed richting Doesburg. De motorrijder nam vanaf de Ellecomsedijk de afslag naar de A348. Eén van hen reed door rood en de twee botsten. De motorrijder klapte tegen de zijkant van de auto. De auto draaide 180 graden en kwam in de berm tot stilstand. De motorrijder kwam ten val en raakte gewond. Bijna een half uur na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen voor medische assistentie. Deze is geland op industrieterrein IJsseloord. Daar is de ambulance met het slachtoffer met spoed naartoe gegaan, zodat de arts kon instappen. Vervolgens is de man overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

Door het ongeval op de kruising was er flinke verkeershinder op de Ellecomsedijk in de richting van Doesburg. Ook de binnenwegen van Ellecom en De Steeg stonden vol door weggebruikers die de file proberen te vermijden. De Verkeersongevallenanalyse ( VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink