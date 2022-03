Minister Hanke Bruins Slot enthousiast over Ikbuurtmee

GEM. RHEDEN – Minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht zaterdag 12 maart een bezoek aan Velp. Ze ging hier onder andere langs bij de natuurspeelplaats aan de Gruttostraat, die door buurtbewoners is gerealiseerd met behulp van de bekende Ikbuurtmee!-cheques.

Pauline Luteijn, buurtbewoonster en initiatiefneemster van de speelplaats, heeft de minister verteld hoe zij samen met de buren het project tot een succes heeft weten te maken. Minister Bruins Slot vond het mooi om te zien hoe inwoners zelf initiatieven kunnen opstarten om hun buurt mooier en beter te maken. “In april kom ik met wetgeving om dit landelijk meer mogelijk te maken en te verankeren. In Rheden doen ze dit al, via ‘Ikbuurtmee’.” Er zijn al 159 initiatieven mogelijk gemaakt met de Ikbuurtmee-cheques van de gemeente Rheden: van buurtbankje tot AED, van pluktuin tot trapveldje. Het is een zeer succesvol programma: goede ideeën worden werkelijkheid omdat buurtgenoten elkaar weten te vinden.

Ook nam de minister een kijkje bij het Biljoenbad in Velp. Daar sprak zij inwoners die om wat voor reden dan ook niet meer vrijuit kunnen bewegen. In het doelgroepenbad in Velp lukt dat (weer) wel. Vanwege de financiering vanuit zowel sport- als Wmo-budget ontving het bad de landelijke Innovatieprijs Zwembaden van de Vereniging Sport en Gemeenten. Ook hier was de minister onder de indruk.

Minister Bruins Slot heeft als speerpunt ‘een overheid die dienstbaar en dichtbij is’ en wil meer werk maken van het versterken van de lokale democratie. Beide projecten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Lijsttrekker van CDA Rheden Marc Budel is trots dat de gemeente Rheden inzet op buurtinitiatieven en een duurzaam zwembad met een speciaal doelgroepenbad. Dat deze minister naar onze gemeente komt, dit ziet en daarover in gesprek gaat met onze inwoners, voor wie we het doen, is gewoon super!”