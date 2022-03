Minister Hanke Bruins Slot bezoekt Velp

VELP- Op zaterdag 12 maart zal minister Hanke Bruins Slot (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek brengen aan Velp. Daarbij is zij te gast van CDA Rheden. Op het programma staat een bezoek aan de natuurspeelplaats aan de Gruttostraat, die door inwoners met de bekende Ikbuurtmee-cheques gerealiseerd is. In het tweede deel van haar bezoek zal zij een kijkje nemen bij het Biljoenbad, eveneens in de Gruttostraat.

Om 10.30 uur begint de minister haar bezoek bij de natuurspeelplaats aan de Gruttostraat in Velp. Buurtbewoonster Pauline Luteijn is initiatiefneemster van het eerste uur en zal de minister vertellen hoe zij samen met buren het project tot een succes heeft weten te maken. Om 11.00 uur vervolgt de minister haar bezoek aan Velp bij het Biljoenbad.

Daarnaast voert CDA Rheden op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart campagne voor de gemeenteraadsvergaderingen. In Rheden, Dieren en Velp wordt een springkussen neergezet. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven, ouders kunnen hun ideeën en wensen voor de komende vier jaar meegeven aan de kandidaat-raadsleden van CDA Rheden. In Rheden staat het springkussen op de hoek van de Dorpstraat en Groenestraat op 11 maart van 15.00 tot 17.00 uur. In Dieren op het Callunaplein op 12 maart van 10.00 tot 12.30 uur en in Velp op de Overtuin op 12 maart van 13.30 tot 16.00 uur.