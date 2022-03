Minibieb in Beekbergen

BEEKBERGEN – De Partij voor de Dieren heeft op verschillende locaties in de gemeente Apeldoorn minibiebs geplaatst. Dit zijn boekenkastjes aan de straat, waar mensen boeken kunnen uithalen en na het lezen weer kunnen terugzetten. Op die manier wordt hergebruik en delen van boeken gestimuleerd. Eén van de boekenkastjes is te vinden langs het Klompenpad aan de Achterste Kerkweg in Beekbergen.