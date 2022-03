Met de gids op stap

RHEDEN – Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar kunnen op zondag 3 april van 11.00 tot 13.00 uur met de gids op stap op de Veluwezoom. Wandelaars kunnen genieten van een heerlijke wandeling over Landgoed Heuven en de bossen van Herikhuizen. Het kan zijn dat er onderweg een ree, wild zwijn of de IJslandse paarden te zien zijn. Er zijn sowieso vaak sporen van veel dieren te zien. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten