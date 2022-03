Met de gids op pad

RHEDEN – Zaterdag 26 maart kunnen wandelaars met de gids op pad van 12.00 tot 14.00 uur. Er wordt gestart vanaf de parkeerplaats bij Koepel de Kaap in Rheden. Natuurmonumenten wil met deze excursie het verhaal van ‘natuur maakt gezond’ vertellen. Natuur helpt namelijk bij vermindering van stress en versterkt het immuunsysteem. De wandeling is bedoeld voor volwassenen. Kosten voor deelname aan deze activiteit zijn 7 euro voor leden van Natuurmonumenten en 10,00 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten