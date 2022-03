Menstruatieproducten in de Buurtkastjes

DIEREN – Dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Samen met het Armoedefonds zet ‘t Dierense Buurtkastje zich in om het taboe op menstruatie-armoede te doorbreken. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. ‘t Buurtkastje is een tijdje geleden gestart met het uitdelen van gratis menstruatieproducten van het Armoedefonds. Vrouwen die het zelf niet kunnen betalen, kunnen maandverband of tampons afhalen bij één van de buurtkastjes in Dieren. Die zijn te vinden aan de Van der Duyn van Maasdamstraat, Fazantlaan, Berkenhof en bij de Ontmoetingskerk. Wie iets kan missen, wordt gevraagd iets in de kastjes te doen voor een ander.