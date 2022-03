Mens en Welzijn in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 23 maart van 10.30 tot 11.30 uur zijn Corine van der Knaap, Sociaal Raadsvrouw, en Piet Ruijsbroek, vrijwilliger van de Formulierenbrigade van Mens en Welzijn Voorst, te gast in het MFC Klarenbeek. Onder het genot van een kopje koffie vertellen zij graag waar zij kunnen helpen. Hierbij te denken aan: hulp bij het ordenen van uw administratie, uitleg geven over moeilijke brieven, aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst, helpen bij het indienen van een klacht, hulp bij het aanvragen van kwijtschelding bij Tribuut of GBLT, aanvragen van een DidgiD, samen contact opnemen met diverse instanties en meer.