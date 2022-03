Meiden in actie tijdens Vriendinnendag

DIEREN – Vrijdagmiddag en -avond 25 maart vond op de velden vv Dieren de Vriendinnendag plaats. Het eerste dameselftal van de vereniging had een leuk programma samengesteld om meiden en dames kennis te laten maken met voetbal. Zo was er onder andere een levend tafelvoetbalspel.

Met een heerlijk zonnetje was het dan ook goed toeven op het hoofdveld van sportpark Het Nieuwland. Of vrijdagmiddag de nieuwe Vivian Miedema of Lieke Martens hop het veld heeft gestaan, daarvan hebben de voetbalsters geen idee, maar de meiden hadden er ieder geval veel plezier in.

Meiden en dames die voetballen leuk vinden, zijn welkom om een keer vrijblijvend mee te trainen bij vv Dieren. Stuur een mailtje naar info@vvdieren.nl of kijk op de website www.vvdieren.nl voor een proeftraining.

Foto: Christa Heine