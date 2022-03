Meezingen met Het Nieuwe Koor

BRUMMEN – Het Nieuwe Koor, dat bestaat sinds 2014, kan nieuwe zangers gebruiken. Het koor bestaat uit een enthousiaste dirigente en zeventien koorleden: sopranen, tenoren, alten en bassen. Op het repertoire staan voornamelijk spirituele liederen uit meerdere tradities, culturen en talen. De repetities zijn elke vrijdagmorgen van 9.45 tot 11.00 uur in Brummen, met koffie of thee na afloop. Belangstellenden kunnen vrijblijvend één of twee keer meezingen, voor zij zich definitief aansluiten. Aanmelden kan via afbraat@gmail.com.