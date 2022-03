Meezingen bij Sursum Corda

ELLECOM – Gemengd koor Sursum Corda uit Ellecom gaat binnenkort van start met een geheel nieuw repertoire. Het koor wil zich voorbereiden op de optredens rondom 4 en 5 mei en later dit jaar, rond Kerst, in de tehuizen. Nieuwe leden zijn welkom. Er wordt iedere dinsdag tussen 20.00 en 22.00 uur gerepeteerd in het MFA in Ellecom en belangstellenden mogen binnenlopen om de sfeer te proeven.

Sursum Corda zamelt ook weer lege inktpatronen in voor de clubkas. Deze kunnen worden ingeleverd aan de Binnenweg 39b in Ellecom.