Meespelen bij Dierense bowlsvereniging

DIEREN – Bowlsvereniging De Hangmat speelt al jaren met veel plezier in sportzaal Theothorne. De vereniging kan wel wat nieuwe leden gebruiken en nodigt belangstellenden uit om eens kennis te komen maken.

Bowls-vereniging De Hangmat werd op 24 februari 1997 opgericht. De naam is te danken aan het feit dat er destijds werd gespeeld in sportzaal De Hangmat in Rheden. Inmiddels is de vereniging alweer jaren te vinden in sportzaal Theothorne in Dieren.

Bowls lijkt wat op jeu de boules, maar kent ook verschillend. Bowls is afkomstig uit Engeland en wordt gespeeld op matten van 30 meter lang en 4 meter breed. Per mat spelen vier personen in teams van twee tegen elkaar. Aan elk einde van de mat staan twee spelers, van iedere partij één. Het spel wordt gestart met het rollen van de jack, een kleine witte bal. Daarna rollen de twee spelers aan de ene zijde van de mat hun vier bowls-ballen zo dicht mogelijk bij de jack. Daarna wisselen de spelers van positie en spelen de andere twee spelers hun ballen. De kunst is om zoveel ballen in de buurt van de jack te krijgen. Daarbij kunnen spelers ook de ballen van de tegenpartij wegspelen van de jack. De partij die de meeste ballen bij de jack weet te spelen, wint de ronde en scoort daarmee de punten. Na deze ronde wordt weer een nieuw spel gestart, totdat de tijd om is. Het spel wordt gespeeld in dagelijkse kleding, echter wel met sportschoenen aan vanwege de vloer in de zaal.

Op dit moment is de vereniging op zoek naar nieuwe en enthousiaste leden. Bowls is geschikt voor zowel mannen als vrouwen en kan tot op hoge leeftijd worden gespeeld. “Graag nodigen wij iedereen uit om kennis te komen maken met deze mooie sport. Elke donderdagmiddag spelen we in de sportzaal van Theothorne van 14.00 tot 16.30. We vertellen dan graag hoe deze sport te spelen en er is dan alle gelegenheid zelf een poging te wagen. U bent van harte welkom”, aldus de enthousiaste leden van de vereniging.