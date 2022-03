Meedoen aan plantenmarkt op de Mollenhof

OEKEN – Op zaterdag 14 mei is er weer een plantenmarkt van hobbytuiniers op het terrein van de Mollenhof in Oeken. Mensen die hun eigen kweek willen verkopen, kunnen hieraan meedoen. Aanmelden kan via hypermail1@kpnmail.nl en bij de Mollenhof aan de Kleine Vosstraat 7 in Oeken.

In september werd een eerste markt gehouden bij de Mollenhof. Die werd zo goed bezocht, dat de organisatoren het nu wat groter aan willen pakken. Er is dus ruimte voor een aantal nieuwe hobbyisten die hun eigen kweek willen verkopen.

Een markt als deze wordt volgens de organisatie niet vaak georganiseerd voor het publiek. “De diverse tuinclubs in de buurt houden voor hun leden vaak wel een bijeenkomst waar plantjes worden uitgeruild of verkocht, maar die staan doorgaans niet ter beschikking voor niet-leden”, aldus de initiatiefnemers. De markt op de Mollenhof is voor iedereen en gratis te bezoeken.