Meedoen aan de Nacht van het Verhaal

RHEDEN – Op vrijdag 1 april is het de Nacht van het Verhaal. In de Dorpskerk in Rheden wordt een open podium gehouden, waar verhalen, gedichten en anekdotes worden afgewisseld met zang en muziek. Iedereen die mee wil doen, mag zich laten zien op het podium. Dat mag met een voordracht van een verhaal of gedicht, zang, muziek. aanmelden hiervoor kan tot en met 20 maart via webmaster@dorpskerkrheden.nl of bij Marret Uijl, tel. 06-51827519. Wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook welkom. De Nacht van het Verhaal is op dinsdag 1 april om 20.30 uur in de Dorpskerk. De toegang is gratis.

www.dorpskerkrheden.nl