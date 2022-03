Meedoen aan Autisme Informatie Markt

DIEREN – Inloophuis Dieren, Auticafé Dieren en Incluzio Rheden houden op zaterdag 9 april tussen 12.30 en 17.00 uur een Autisme Informatie Markt. Hier staan diverse aanbieders van verschillende vormen van ondersteuning voor mensen met ASS en/of hun omgeving. Door het informele karakter van de markt is er de mogelijkheid om met de aanbieders en andere mensen met ASS in gesprek te gaan. Ook wordt hier informatie gegeven over diverse ondersteuningsmaterialen, het Auticafé, het aanbod van Incluzio en de activiteiten in het Inloophuis en de VrijeTijdsVleugel.

Er is nog een aantal stands vrij. Mensen met ASS met een unieke passie of hobby ofiets dergelijks, die dit graag willen delen, zijn ook welkom. Stands zijn gratis en inclusief gebruik maken van wifi en elektra. Neem met vragen of voor aanmelding contact op met het Auticafé Dieren, auticafe.dieren@gmail.com of 06-55854678. Bellen tussen 15.00 en 19.00 uur.