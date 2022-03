Matthäus Passion in de Martinikerk

DOESBURG – Zondag 20 maart heeft het Luthers Bach Ensemble de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach uitgevoerd in de Martinikerk in Doesburg. Het publiek was in groten getale gekomen. De aanwezigen genoten van een geënsceneerde versie van dit oratorium, dat het lijdens- en sterfverhaal van Jezus vertelt. De nadruk lag hierbij op de expressieve, emotionele aspecten van de Matthäus Passie. In deze semi-scenische presentatie waren de solisten en het koor alledaags gekleed. Zij zongen alles uit het hoofd. De Matthäus Passion hoort traditioneel bij de aanloop naar Pasen en kan altijd op grote belangstelling rekenen.

Foto: Han Uenk

