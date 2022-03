Margot Otten voor 50Plus

BEEKBERGEN – Bosjuffrouw Margot Otten gaat de politiek in. De Beekbergense staat als derde op de kandidatenlijst voor 50Plus Apeldoorn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Haar speerpunt is toerisme. “Ik vind dat het toeristisch belang van ondernemers, horeca, campings en logeeradressen beter beschermd moet worden. Direct en indirect praten we over werkgelegenheid, inkomsten en onze leefomgeving.” En dus wil ze toerisme stimuleren door behoud van natuur en geen ‘vervuiling’ van de visuele beleving door windmolens en zonnevelden.