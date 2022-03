Mantelzorgcafé in Rheden

RHEDEN – MVT Rheden/Rozendaal houdt op maandagmiddag 28 maart een mantelzorgcafé met als thema niet-aangeboren hersenletsel. Er wordt eerst kort ingegaan op wat NAH is en vervolgens wat dit betekent voor iedereen die ermee te maken heeft in zijn of haar omgeving. Het mantelzorgcafé vindt plaats in Bezoekerscentrum Veluwezoom aan de Heuvenseweg 5a te Rheden. Om 13.30 uur is de zaal open en om 14.00 uur start het programma. De bijeenkomst eindigt met een drankje en een hapje en wordt om 16.30 uur afgesloten.Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met woensdag 23 maart via tel. 026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur of via e-mail: info@mvtrheden.nl.

www.mvtrheden.nl