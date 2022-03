Mantelzorgcafé: De weg in zorgland

VELP – Het mantelzorgcafé dat op donderdag 17 maart wordt gehouden in Velp, heeft het thema ‘De weg in zorgland’. Als iemand zorg nodig heeft, roept dat veel vragen op. Wie kan je helpen, hoe werken wachtlijsten voor verzorging en verpleeghuis en hoe wordt zorg betaald? Deze avond komen dit soort vragen aan bod. De bijeenkomst wordt begeleid door Sandra Tuijten en Edith Magnin, beide casemanager dementie. Het mantelzorgcafé wordt gehouden in ’t Prieel, aan de Graaf Ottostraat 30d in Velp en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het mantelzorgcafé bij Meldpunt Vrijwillige Thuishulp,tel. 026-3707070 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur of info@mvtrheden.nl. Aanmelden kan ook bij ’t Prieel van Innoforte, tel. 06-83697204 of dagbehandeling@innoforte-zorg.nl.