Lokaal Belang boekt onverwachte winst in Brummen

GEM. BRUMMEN – Toch nog onverwacht Lokaal Belang opnieuw de grootste partij van de gemeente Brummen. De lokale partij heeft niet alleen de meeste stemmen, maar met vijf stuks ook de meeste zetels in de raad. Dat is er één meer dan in 2018. De extra zetel gaat ten koste van het CDA, die er een moest inleveren. In de gemeente Brummen ging 49 procent van de inwoners naar de stembus.

Lijsttrekker Luuk Tuiten van Lokaal Belang had deze winst niet zien aankomen. “We hadden wel gehoopt op een zetel of drie, maar dit is boven verwachting.” Lokaal Belang won ook in 2018 de verkiezingen, maar viel al snel uit elkaar door geruzie over de invulling van de wethouderspost. Ook de coalitie waar Lokaal Belang destijds deel van uitmaakte liep snel stuk. In november 2019 kwam er al een nieuwe coalitie en van de vier raadszetels had Lokaal Belang er door afsplitsingen inmiddels nog maar één over. Deze werd bezet door mede-oprichter, fractievoorzitter en lijsttrekker Luuk Tuiten. Kennelijk hebben de inwoners van Brummen ondanks alle tumult vertrouwen in hem, want Lokaal Belang gaat er nu dus zelfs een zetel op vooruit. “De inwoners hebben vertrouwen in de toekomst, net als wij. We kijken vooruit.”

Tweede partij blijft de VVD met vier zetels. PvdA en GroenLinks houden er elk drie. D66 en CDA hebben elk twee zetels, voor het CDA is dat er eentje minder dan de afgelopen periode.

Deze uitslag betekent een flinke verandering in de Brummense politiek. De huidige coalitie van CDA, PvdA, GroenLinks en D66 had weliswaar graag door gewild, maar dat zit er niet meer in. Een samenwerking tussen Lokaal Belang en VVD ligt voor de hand, wellicht in combinatie met PvdA en/of CDA, zoals de coalitie in 2018. Tuiten laat nog niets los over een mogelijke voorkeur. “We nodigen alle partijen uit om met ons in gesprek te gaan.” Ook over de mogelijke invulling van een wethouderspost kan hij nog niets zeggen. “We zijn overrompeld en moeten daar eerst met zijn allen over praten. Na de gesprekken binnen de partij en met de andere partijen kijken we verder.”

Beeld: RTV VoorstVeluwezoom