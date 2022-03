Lokaal Apeldoorn en VVD grootste

GEM. APELDOORN – VVD en Lokaal Apeldoorn zijn de grootste winnaars van de verkiezingen in Apeldoorn. Beide partijen behaalden 6 zetels. GroenLinks wist 4 zetels te bemachtigen en werd daarmee de derde partij. De opkomst in Apeldoorn was 51,6 procent.