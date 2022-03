Loense Karmse kan weer doorgaan

LOENEN – Het bestuur van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen heeft vorige week besloten de Oranjefeesten, de laatste jaren beter bekend als de Loense Karmse, door te laten gaan. Het grote dorpsfeest vindt plaats op 26, 27 en 28 mei op het bekende terrein aan de Groenendaalseweg.

De verwachting is dat de coronamaatregelen flink versoepeld worden, zodat alle geplande feestelijkheden gewoon door kunnen gaan. De Loenense mannen en vrouwen kunnen zich nu al verheugen op de schuttersfeesten. Op vrijdag 27 mei wordt bekend wie dit jaar de schutterskoning is, zowel bij de gehuwden als de ongehuwde Loenense mannen. Honderden schutters doen altijd mee. Loenen heeft een vanaf 1988 een eigen schuttersfeest voor de vrouwen. Die zijn daar zeer trots op en doen ieder jaar daar massaal aan mee. Dit jaar is dat op zaterdag 27 mei. Aan het overige programma wordt nog door het bestuur gewerkt.