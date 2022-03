Loenense jeugd in actie voor Oekraïne

LOENEN – Drie Loenense jongens zijn in actie gekomen om geld te verdienen voor de slachtoffers in Oekraïne. Daan, Guus en Jax verkochten op het plein bij De Spar in Loenen eten en drinken voor het goede doel. Er waren cakes en er kon koffie of ranja met een stroopwafel worden gekocht.

Het drietal kreeg hierbij de medewerking van de ouders maar ook van Robert Bonder, eigenaar van De Spar. Hij deed graag mee aan de actie en doneerde ook een bedrag. Mede door het mooie voorjaarsweer was de actie erg geslaagd. De jongens verdienden ruim 100 euro met hun actie voor het goede doel.