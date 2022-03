Loenense basisscholen praten over nieuwe Dorpsschool

LOENEN – Leerplein 055 en de Veluwse Onderwijsgroep hebben met de Medezeggenschapraden en teams van de openbare basisschool De Tweede Stee en de katholieke basisschool De Poort in Loenen verkennende gesprekken gevoerd. Dit met de intentie mogelijk beide scholen samen te voegen tot één vitale Dorpsschool in Loenen, in een nieuw schoolgebouw.

Er wordt gedacht aan het oprichten van een informele samenwerkingsschool, waar naast GVO (Godsdienst Vormingsonderwijs) ook HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) wordt gegeven, zodat beide levensbeschouwingen een passend aanbod vinden in de nieuwe Dorpsschool.

Aanleiding voor het voeren van de gesprekken vormt het teruglopend aantal leerlingen in Loenen en daarmee samenhangend de uitgestelde nieuwbouw/renovatieplannen voor twee nieuw schoolgebouwen. Gezien de langjarige prognoses van de leerlingenaantallen in Loenen vinden de besturen het niet verantwoord en duurzaam om voor twee scholen nieuwbouw te ontwikkelen.

Voor het verkennen van de mogelijkheden van een fusieschool wordt op basis van gelijkwaardigheid een zorgvuldig traject gevolgd waarin medezeggenschapsraden, raden van toezicht, schoolteams, ouders en de dorpsraad worden meegenomen. Ook zal een fusieonderzoek met een fusie-effectrapportage plaatsvinden.

Als de gesprekken tot een overeenkomst gaan leiden, zal de nieuwe school onder de vlag van de Veluwse Onderwijsgroep verder gaan. Een mogelijk samengaan zal niet eerder dan schooljaar 2023/2024 plaatsvinden. Waar de nieuwe Dorpsschool gebouwd gaat worden is niet bekend.