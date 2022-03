Livemuziek en expositie bij Podium Doesburg

DOESBURG – Tijdens de Culturele Zondag van 3 april biedt Podium Doesburg vanaf 14.30 uur een gratis programma met livemuziek en een expositie. De toegang is gratis.

Zangeres Cindy van der Meer en gitaristen Laurens Bouw en Caspar ter Horst zijn afkomstig uit Dieren, Rheden en de Steeg. Voorheen maakten ze deel uit van een band, nu zijn ze nog met zijn drieën. Tijdens corona werd met veel plezier muziek gemaakt aan de keukentafel en werd begonnen met het schrijven van eigen werk. Dat mondde uit in de eerste single, Just Smile. Onder de naam Moments to Listen speelt het trio akoestische popliedjes in een fris jasje, vaak meerstemmig gezongen.

Yousef Yousef, eigenlijk Ûsiv Xidrikan, is afkomstig uit Koerdisch Syrië. Hij werd geboren in Aleppo en woont sinds 2015 in Hummelo. Ûsiv begon als 5-jarige met tekenen en op zijn 8e met schilderen. Tussen 2005 en 2007 nam hij deel aan verschillende exposities, maar vanwege persoonlijke redenen stopte hij met schilderen. Na die moeilijke periode kan hij in zijn schilderijen nu zijn gevoel weer kwijt. Het schilderen is voor hem een vorm van therapie.