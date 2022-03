Lionsclub Bronckhorst verkoopt tulpen

GEM. BRONCKHORST – Lionsclub Bronckhorst gaat de komende weken langs de huizen om bossen verse tulpen aan de deur te verkopen. Op zaterdag 19 maart doen zij Hummelo, Keppel en Drempt aan. De tulpen worden die ochtend vers gehaald bij Tulpenkwekerij IJsseltulp in Empe.

Met de verkoop wordt geld opgehaald voor onder andere het lokale doel Stichting Present Bronckhorst. Deze stichting zet zich in voor de kwaliteit van een samenleving door om te zien naar de zwakkeren en daar iets voor te betekenen. Present brengt mensen die willen geven in contact met mensen die hulp goed kunnen gebruiken en bouwt zo mee aan een leefbare Achterhoek.

Daarnaast zamelt Lionsclub Bronckhorst geld in voor Stichting Radio Ideaal. Deze lokale radiozender bestaat al dertig jaar. Ongeveer zeventig vrijwilligers zijn elke week aan het werk. Ideaal zendt uit in de gemeente Bronckhorst en sinds kort ook in Lochem en spreekt nu van de omroep van de Achterhoek.

Het internationale doel is dit jaar de Nederlandse Stichting Ben Heart Foundation. De stichting biedt hulp aan de armlastige en hulpbehoevende bevolking van Indonesië, door ondersteunen van kleinschalige projecten op onder andere Bali, zoals huisvesting of renovatie van huizen, basisvoorzieningen, medische zorg en scholing en muziekoptredens voor kinderen.

www.bronckhorst.lions.nl