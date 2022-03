Lions over duurzame verandering

RHEDEN – Dinsdag 1 maart was Pleun van Arensbergen op bezoek bij de Lions Club Rheden. Pleun is docent aan de opleiding International Development Studies bij Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Doel van deze opleiding is studenten gereedschap aan te reiken waarmee zij in werk en woonomgeving (in hun eigen land) een duurzame verandering in gang kunnen zetten. Een verandering naar een duurzame, inclusieve en veerkrachtige maatschappij. De Sustainable Development Goals vormen eigenlijk het uitgangspunt van de opleiding.

Pleun liet met behulp van lokale, nationale maar ook internationale voorbeelden zien hoe de studenten te werk gaan en wat dit voor de betreffende gemeenschap oplevert. Zo is er in de gemeente Rheden een onderzoek gedaan naar duurzaamheid van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook naar vergroening van wijken. Een ander inspirerend voorbeeld was de digitalisering van informatie voor ondersteuning van agrariërs in ontwikkelingslanden. Pleun vatte de kernvraag van de opleiding als volgt samen: “Waarom doen mensen dingen die ze doen, of waarom doen mensen dingen juist niet? Die complexiteit ontrafelen.”

Slotconclusie van de avond was dat in Velp minimaal vijftig internationale studenten per jaar afstuderen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame wereld.