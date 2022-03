Lijsttrekkersdebat in Doesburg goed bezocht

DOESBURG – De lijsttrekkers van de Doesburgse politieke partijen gingen dinsdag 8 maart met elkaar in debat in De Waag. Dit op uitnodiging van de wijkraad Binnenstad Doesburg, die een aantal stellingen had voorbereid. Deze gingen onder andere over de vergrijzing, het beperkte groen in de stad, de snelheid op de singels en het gebrek aan betaalbare woningen.

Wat deze avond opviel was de opbouwende kritiek en de vriendelijk kritische toon naar elkaar toe. Een voorbeeld voor onze Tweede Kamerleden, meent wijkraad-voorzitter Henny Slokker. Debatleider Henk de Lange vroeg voor de pauze ook een reactie van de panelleden over het gevoel dat er een gebrek aan handhaving is in de stad. Hierin verschilden de partijen weinig van mening. Na de pauze heeft elke partij nog duidelijk aangeven waar zij de komende jaren de nadruk op willen leggen.

De aanwezigen in het publiek konden vragen stellen aan de lijsttrekkers. De eerste vraag ging over een ruimhartige warme opvang van vluchtelingen. Niet alleen uit de Oekraïne, maar ook vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Een andere vraag ging over de flinke roekenplaag die al jaren een deel van de binnenstad treft. De lijsttrekkers waren er duidelijk in: gezien een roek een beschermde vogel is, valt er helaas weinig aan te doen.

In de pauze en na afloop hebben de bewoners volop gebruik gemaakt om met de raadsleden in gesprek te gaan. De wijkraad Binnenstad kijkt terug op een zeer geslaagde verkiezingsavond.