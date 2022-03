Lijsttrekkers richten eiland in

DIEREN – Om de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen in Rheden te leren kennen, wordt zaterdag 12 maart een spel gespeeld in de bibliotheek in Dieren. Van 14.00 tot 16.00 uur laten de politici zien waar zij voor staan.

Gespeeld wordt het dialoogspel Minimaatschappij. Hierin wordt een onbewoond eiland ingericht. Een droom voor elke lijsttrekker, die hier al zijn idealen kan waarmaken. Er zijn echter ook kapers op de kust die graag met het eiland aan de slag gaan. Onder leiding van een spelleider maakt dit spel moeilijke vraagstukken op een luchtige manier bespreekbaar. Iedereen wordt uitgedaagd om kritisch naar zichzelf en de wereld om zich heen te kijken. Dit biedt inzicht in de standpunten van de partijen èn de toehoorders, die zo mogelijk beter kunnen bepalen aan wie zij hun stem geven.

Meedoen aan deze interactieve middag is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. Dit kan bij Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476 of www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.